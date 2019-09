Segundo Yanghee Lee, relatora especial do documento entregue ao Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas, o acesso das organizações internacionais a operações de cariz humanitário continua “fortemente limitado pelo Governo”.

Os estados de Rakhine e de Chin, no oeste de Myanmar, têm sido palco de confrontos entre os militares afetos ao regime e os rebeldes do Exército do Arakan (EA).

“O acesso humanitário continua fortemente limitado pelo Governo nos locais afetados pelo conflito, privando de forma significativa cerca de 100 mil pessoas de uma assistência e serviços de base, enquanto o recolher obrigatório impede também o acesso a meios de subsistência e de tratamento médico”, declarou Yanghee Lee.

Segundo o relator, no Estado de Rakhine, o “Tatmadaw” (nome do exército birmanês) tem utilizado helicópteros de combate contra o EA e as duas partes são acusadas de ter feito disparos, “indiscriminadamente”, em zonas civis, quer com armas de fogo quer com artilharia pesada, bem como a colocação de minas terrestres.