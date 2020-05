Só na última semana, pelo menos 14 pessoas foram mortas por polícias, incluindo um rapaz de 14 anos, que foi baleado na sua própria casa durante uma operação que ocorreu na região metropolitana do Rio de Janeiro.

O jovem morreu três dias após outra ação da polícia ‘carioca’ que causou 13 mortos no complexo de favelas do Alemão, localizado ao norte da capital do Rio de Janeiro.

Embora as mortes de civis durante as operações das polícias tenham caído drasticamente no início da pandemia, em março, elas aumentaram em abril e maio, quando 65 pessoas foram mortas pelos agentes de segurança, superando as 49 mortes registadas no mesmo período do ano passado.

Os dados constam de um estudo do Observatório de Segurança Pública do Rio de Janeiro, que, com base em informações publicadas nos ‘medias’ locais, monitoriza as operações de segurança no estado desde 2019.