O último ponto do programa, na quarta-feira, será precisamente um debate aberto sobre "As raízes e o futuro da Europa", com a participação de Marcelo Rebelo de Sousa e Prokopios Pavlopoulos.

Na Grécia, o chefe de Estado estará acompanhado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, e terá encontros com o Presidente da República Helénica, Prokopios Pavlopoulos, com o primeiro-ministro grego, Alexis Tsipras, e com o presidente do parlamento helénico, Nikos Voutsis, na terça-feira.

No dia da sua chegada, segunda-feira, o Presidente da República terá um encontro com a comunidade portuguesa na Grécia, que de acordo com os registos oficiais é atualmente composta por cerca de 600 pessoas, cerca de 80% das quais residem na região metropolitana de Atenas.

Na terça-feira, a seguir aos encontros institucionais, Marcelo Rebelo de Sousa será agraciado com o título de doutor 'honoris causa' pela Universidade Nacional de Atenas e terá um jantar oficial organizado em sua honra pelo Presidente da República Helénica.

Além do ministro dos Negócios Estrangeiros, integram a comitiva desta visita de Estado os deputados Amadeu Albergaria, do PSD, Sofia Araújo, do PS, Álvaro Castello Branco, do CDS-PP, Paulo Sá, do PCP, e José Manuel Pureza, do BE, que é vice-presidente da Assembleia da República.

O Presidente da Grécia, Prokopis Pavlopoulos, esteve em Portugal em janeiro do ano passado, numa visita de Estado de dois dias que começou em Coimbra, onde recebeu um doutoramento 'honoris causa'.

Durante um jantar em sua honra, no Palácio da Ajuda, Marcelo Rebelo de Sousa defendeu que as relações bilaterais entre Portugal e Grécia devem "ir mais longe", passar a "outro nível de ambição", afirmando que "o potencial existente é elevado".