"É com enorme tristeza que a FPR foi confrontada com o falecimento de Manuel Ferreira, jogador do Clube de Rugby do Técnico. Com 27 anos, foi internacional nos Escalões de Sub18 e de Sub20. Neste momento de consternação a FPR apresenta à família, amigos e ao seu Clube os sentidos pêsames", pode ler-se na nota publicada no site.

"O Manuel Ferreira representa tudo de que o Clube se pode orgulhar nos seus atletas. Desde muito novo inscreveu-se nas escolas de Rugby do Técnico e cedo se destacou pelo seu talento, sendo internacional por Portugal em Sub-18 e Sub-20, mas conciliando sempre a sua atividade desportiva e escolar, como é apanágio no Clube", é referido numa publicação no Facebook do Clube de Rugby do Técnico.

"Entrou para o Instituto Superior Técnico, onde se formou em Engenharia Mecânica, que exercia actualmente, continuando a treinar, jogar, muitas vezes como capitão, e participando nas actividades sociais do Clube. Com pena, dele e nossa, com apenas 27 anos feitos, lamentava não poder treinar como gostaria, face à intensa atividade profissional. Um exemplo para todos, não vai morrer nunca, ficará para sempre na memória de todos, e festejará connosco os sucessos do Clube, por que sempre pugnou", lê-se ainda.

Manuel Ferreira foi vítima da explosão que aconteceu esta quinta-feira no campus da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, na Caparica, em Almada.

Foi ainda registado um ferido ligeiro, não relacionado com o incidente, e outras cinco pessoas foram assistidas no local pela equipa de psicólogos do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

A explosão teve início num "contentor de testes de pressão" e o caso está a ser investigado.