“As duas vítimas são cidadãos norte-americanos e estamos em contacto com eles e com as respetivas famílias”, declarou Pete Hoekstra, num comunicado.

As autoridades holandesas confirmaram que as duas vítimas sofreram ferimentos graves, mas não correm perigo de vida.

“Desejamos-lhes uma recuperação rápida e estamos a trabalhar em estreita colaboração com a cidade de Amesterdão para fornecer assistência a eles e às suas famílias”, acrescentou o representante diplomático na mesma nota informativa.

Na sexta-feira, a polícia holandesa anunciou que tinha disparado e ferido um suspeito depois de um esfaqueamento na gare central de Amesterdão.