A certificação da vitória do candidato republicano teve lugar numa sessão no dia em que se completam quatro anos desde o ataque ao Capitólio por apoiantes de Donald Trump para tentarem bloquear a confirmação da vitória do então candidato democrata Joe Biden, agora Presidente cessante.

O total de votos do Colégio Eleitoral foi lido por Kamala Harris: 312 para Trump e 226 para si própria, com a vice-presidente a certificar assim a sua própria derrota e a vitória do candidato republicano.