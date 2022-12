A propósito do Dia Internacional do Voluntário, o Papa Francisco deixou uma mensagem em vídeo para aqueles que já estão e trabalhar na organização da Jornada Mundial da Juventude e para quem ainda se vai juntar ao evento.

"Uma das coisas que me impressionou mais em algumas igrejas que já visitei é a força do voluntariado. Sim, há bispos, sacerdotes, monjas e leigos, mas o voluntariado é outra coisa", começa por dizer o pontífice, referindo de seguida que "o voluntariado é 'força de intervenção', é sair daqui e dali para chegar adiante a uma coisa nova".

Frisando que "o voluntariado tem esta perseverança de fazer as coisas avançar", Francisco deixa um exemplo: "pobres homens e mulheres que estão, todos os dias, no tempo livre que têm, a trabalhar com os doentes".

O Papa deixa ainda o apelo a que mais voluntários avancem na sua missão. "O voluntariado é uma graça de Deus, por favor assumam-na com força. Vocês, voluntárias e voluntários, são uma força da Igreja, são uma dimensão de missão da Igreja, porque vão lá e mantêm, com o vosso voluntariado, tantas ações da Igreja".

Por fim, Francisco pede ainda que os voluntários "não tenham medo" e agradece "a generosidade que têm". "Que Deus vos abençoe. E rezem por mim, por favor", remata.

Lisboa foi a cidade escolhida pelo Papa Francisco para a próxima edição da Jornada Mundial da Juventude, que vai decorrer entre os dias 1 e 6 de agosto de 2023, com as principais cerimónias a terem lugar no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures. A iniciativa, que será encerrada pelo Papa, esteve inicialmente prevista para este ano, mas foi adiada devido à pandemia.

A JMJ foi instituída por João Paulo II, em 1985, e desde então tem-se evidenciado como um momento de encontro e partilha para milhões de pessoas por todo o mundo.

A primeira edição aconteceu em 1986, em Roma, e desde então a JMJ já passou por Buenos Aires (Argentina, 1987), Santiago de Compostela (Espanha, 1989), Czestochowa (Polónia, 1991), Denver (Estados Unidos, 1993), Manila (Filipinas, 1995), Paris (França, 1997), Roma (Itália, 2000), Toronto (Canadá, 2002), Colónia (Alemanha, 2005), Sidney (Austrália, 2008), Madrid (Espanha, 2011), Rio de Janeiro (Brasil, 2013), Cracóvia (Polónia, 2016) e Cidade do Panamá (Panamá2019).