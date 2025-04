O encontro tinha sido inicialmente cancelado devido à condição de saúde do pontífice argentino de 88 anos, que recupera de uma pneumonia bilateral.

"O Papa Francisco recebeu em audiência privada Suas Majestades, o rei Carlos e a rainha Camilla, ao meio-dia de quarta-feira", afirmou o Vaticano em comunicado.

"Durante o encontro, o Papa expressou os melhores votos a Suas Majestades por ocasião do seu aniversário de casamento, e desejou uma rápida recuperação a Carlos III", que está em tratamento contra o cancro.

Um porta-voz do Palácio de Buckingham disse que "Suas Majestades ficaram felizes que o Papa estivesse bem o suficiente para recebê-los — e por terem a oportunidade de partilhar os seus melhores desejos pessoalmente".

O rei britânico está há mais de um ano em tratamento devido a um cancro cuja natureza não foi revelada. Após sofrer os "efeitos colaterais" do seu tratamento, o monarca de 76 anos foi hospitalizado brevemente em 27 de março e permaneceu em repouso por alguns dias, antes de retomar os seus compromissos em 1 de abril.

O Papa Francisco passou mais de cinco semanas no hospital Gemelli de Roma. Convalescente desde o seu regresso ao Vaticano em 23 de março, continua debilitado pela doença e reduziu drasticamente as suas atividades.

Carlos III, governador supremo da Igreja Anglicana de Inglaterra, tinha uma visita programada ao pontífice na terça-feira, mas o encontro foi cancelado por "comum acordo" com a Santa Sé devido à saúde do Papa, informou o Palácio de Buckingham no final de março.