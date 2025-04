“A Grã-Bretanha e a Itália estão hoje unidas na defesa dos valores democráticos que partilhamos. Os nossos países estão lado a lado com a Ucrânia e as nossas forças armadas estão lado a lado na NATO”, disse o monarca britânico, de 76 anos, que discursou em italiano e mereceu uma ovação de pé por parte dos parlamentares e ministros que encheram a sala do Senado.

No primeiro discurso de um monarca britânico perante o parlamento italiano, Carlos III apontou que, dentro de algumas semanas, vai ser assinalado o 80.º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial, uma ocasião para “lembrar o terrível preço da guerra e a preciosa dádiva da paz”, que os tempos atuais mostram que nunca pode ser dada como adquirida.

“Hoje, infelizmente, o eco desses tempos, que esperávamos fervorosamente que tivessem sido relegados para a história, ecoa em todo o nosso continente. As gerações mais jovens veem todos os dias nos noticiários e nos telemóveis que a paz nunca pode ser dada como adquirida”, declarou.

Na intervenção, o rei britânico advertiu também para os “efeitos cada vez mais nefastos das alterações climáticas”, mas terminou, ainda assim, com uma mensagem de otimismo. “Quaisquer que sejam os desafios e incertezas”, agora e no futuro, é possível “superá-los juntos”, afirmou.

“Fá-lo-emos e, quando o tivermos feito, poderemos dizer: «E depois saímos para ver as estrelas outra vez”, concluiu, citando o último verso do «Inferno» da «Divina Comédia» de Dante Alighieri, o ‘pai’ da língua italiana, que citou por diversas vezes, e cujo túmulo visitará na quinta-feira na cidade de Ravena, no último dia da visita oficial a Itália.

Embora tenha estado anteriormente em Itália em 17 ocasiões, esta é a primeira visita oficial de Carlos III ao país desde a coroação, em 2022.

O monarca está acompanhado pela mulher, a rainha Camila, com quem celebra hoje o 20.º aniversário de casamento, estando previsto, por esta ocasião, um jantar de gala no Palácio do Quirinale, a residência oficial do Presidente da República Sergio Mattarella.

Hoje de manhã, antes de se dirigir ao parlamento italiano, Carlos III teve um breve encontro privado com a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni. A visita oficial, de cerca de 72 horas, do rei britânico realiza-se menos de duas semanas depois de ter sido brevemente hospitalizado devido aos efeitos secundários do tratamento contra o cancro.

Sem efeito ficou a visita oficial ao Vaticano, prevista para terça-feira, dado o estado de saúde do Papa Francisco.