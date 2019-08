A operadora de telecomunicações refere que A Bola TV é um "canal televisivo diferente do ponto de vista informativo, com espaços contínuos de acompanhamento da atualidade, e muito interativo do ponto de vista da programação".

"Com uma cobertura de rede de fibra de última geração que chega a 3,2 milhões de casas, e uma forte aposta no desenvolvimento dos serviços mais avançados e inovadores, a televisão da Vodafone oferece aos seus clientes mais de 200 canais", acrescenta.