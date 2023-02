As Forças Conjuntas estão a lutar na região de Donbass, localizada no leste do país e parcialmente ocupada pela Rússia, que nas últimas semanas avançou após batalhas que resultaram em pesadas baixas.

O decreto, assinado neste domingo e publicado no portal da Presidência, referiu “a demissão de E. Moskaliov do cargo de comandante das Forças Conjuntas”.

Moskaliov havia sido nomeado para o cargo no final de março.

O Presidente ucraniano tem dispensado periodicamente alguns comandantes militares.

Em 11 de fevereiro, a imprensa ucraniana noticiou a demissão do vice-comandante da Guarda Nacional, Ruslan Dzyba.