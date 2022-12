Com o tema "Volodymyr Zelensky e o espírito da Ucrânia", o líder ucraniano foi o escolhido para personalidade do ano da revista Time devido à liderança do seu país perante a invasão da Rússia.

No texto a justificar esta opção, o editor da Time, Edward Felsenthal, escreveu que "a escolha deste ano foi a mais clara de que há memória". "Quer a batalha pela Ucrânia nos encha de esperança ou de medo, Volodymyr Zelensky galvanizou o mundo de uma forma como não vimos em décadas", defendeu.

Zelensky "tem estado completamente focado em manter os olhos do Mundo sobre a Ucrânia. O antigo entertainer compreendeu de forma inata que a atenção é a moeda mais valiosa do mundo e conseguiu dominar esse mercado. Ele fê-lo através de uma criação de imagem própria meticulosa e da repetição da sua mensagem. Ele foi contundente, às vezes sarcástico, mas sempre direto: temos de salvar a Ucrânia para salvar a democracia".

A seleção de Zelensky sucede à de Elon Musk, eleito pela revista norte-americana como a pessoa mais influente do mundo em 2021. A publicação tem feito esta eleição desde 1927, sendo que na lista para este ano estavam também na calha, entre outros, o presidente chinês Xi Jinping, o Supremo Tribunal de Justiça dos EUA, o Rei Carlos III, os protestantes no Irão e novamente Elon Musk.

Para este ano, a Time selecionou também as mulheres no Irão como as Heroínas do Ano, o grupo musical de k-pop Blackpink como Entertainers do Ano e o jogador de baseball Aaron Judge como o Atleta do Ano.