Com o lema “Volt, paixão com bom senso”, o Volt, partido político pan-europeu fundado em 2017, apresentou hoje, na cidade do Porto, o programa eleitoral para as próximas eleições legislativas portuguesas — marcadas para dia 10 de março de 2024 – que assentam em cinco pilares como a “Economia, emprego, rendimento”, Estado inteligente”, “Mobilidade”, Alimentação” e “Saúde”.

Em declarações à agência Lusa, a candidata nacional do Volt Portugal às próximas eleições legislativas, Inês Bravo Figueiredo, 29 anos, que estudou no Instituto Superior Técnico e na Católica e é licenciada em Gestão e Administração de Empresas, promete lutar contra os “extremismos apostando no bom senso”, lutar por mais habitação, elevar os salários à média europeia em 10 anos e criar condições para melhor alimentação e saúde.

“Nós vamos trazer muito investimento na nossa economia. Nós queremos trazer empresas grandes, produtoras para Portugal para podermos criar os salários e dar os empregos às pessoas como elas estão à procura, com os salários semelhantes àqueles que existem na Europa (…) para que as pessoas não tenham de sair [de Portugal]”

A mobilidade foi outra das apostas elencadas pela candidata do Volt Portugal no programa eleitoral, defendendo planos de ferrovias.

“Queremos planos de ferrovias bons. Nós queremos que os transportes públicos sejam bons e não sejam só o transporte do pobre, mas seja um transporte para todos. Queremos que as pessoas não passem horas no trânsito, mas sim que tenham acesso a um transporte que as leva para um emprego e não tenham de desperdiçar tempo das suas vidas”.

A candidata do Volt destacou ainda que o partido quer investir na alimentação saudável, porque, diz, os portugueses não se estão a alimentar da melhor forma.

“Sem alimentação saudável não conseguimos ter uma boa vida e, portanto, vamos querer que todas as instituições públicas tenham refeições saudáveis e que essas sejam as mais baratas”, explicou.

A habitação é outra das bandeiras que o Volt vai trazer para a campanha eleitoral 2024, referiu Inês Bravo Figueiredo.

“Vamos investir muito em habitação, porque nós queremos que as pessoas tenham acesso a casas com rendas acessíveis. Queremos que o Estado construa habitação pública para que o país atinja um nível de 10% de parque habitacional público, como vemos noutras cidades europeias”.

No campo da Saúde, e face ao envelhecimento da população e à crescente procura nos serviços de saúde, o Volt Portugal propõe medidas para aumentar a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde (SNS) em pelo menos 30%.

A digitalização e eliminação de desperdícios nos processos constituem elementos-chave para melhorar o acesso dos doentes e a satisfação dos profissionais de saúde.

Inês Bravo Figueiredo disse ainda que o Volt Portugal quer investir “muito na educação” e na “desburocratização dos processos da Administração Pública com o programa Simplex 2.0”, um programa que reduz “a complexidade dos processos”, com o “digita”l e com “inteligência artificial” que irá permitir resolver os problemas do dia a dia muito mais facilmente”.

“Nós somos um partido orgulhosamente jovens, que quer formar famílias, com bons empregos, que quer saúde, quer envelhecer em paz e que não quer deixar Portugal para trás.