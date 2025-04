“Desde a manhã de quarta-feira, 23 de abril, às 11h00, até às 19h00 de hoje, cerca de 250 mil pessoas deslocaram-se à Basílica de São Pedro para prestar homenagem ao Papa Francisco”.

Até à manhã de hoje, tinham passado pelo local 128 mil pessoas, segundo a contabilidade do Vaticano, mas durante o dia, a circunstância de a Itália celebrar um feriado e de a Igreja Católica comemorar o início do Jubileu dos Jovens, o número quase duplicou.

Durante todo o dia foram visíveis as multidões em redor da Praça de São Pedro, com muitos jovens, em particular, e estarem horas nas filas para verem o Papa uma última vez.

Às 19h00 locais (18h00 em Lisboa), as portas da Basílica de São Pedro fecharam-se para uma cerimónia privada de encerramento da urna, antes do funeral e do enterro previstos para sábado.

O Papa Francisco morreu na segunda-feira aos 88 anos, após 12 anos de pontificado.

Nascido em Buenos Aires, em 17 de dezembro de 1936, Francisco foi o primeiro jesuíta e o primeiro latino-americano a chegar à liderança da Igreja Católica.

A sua última aparição pública foi no domingo de Páscoa, no Vaticano.

O funeral está marcado para as 10:00 locais (09:00 de Lisboa) de sábado.

Portugal decretou três dias de luto nacional.