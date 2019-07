Apesar de a formação dos ‘dragões’ vencer a prova desde 2013, a ausência do espanhol Raúl Alarcón, campeão em 2017 e 2018, faz com que os dois homens, potenciais líderes da equipa, passem para Brandão a pressão.

“As expectativas da nossa equipa passam por tentar vencer e contrariar o favoritismo do Joni Brandão, que é o favorito, e temos várias opções”, reforçou Edgar Pinto, em declarações à margem da apresentação das equipas, em Viseu.

Quarto classificado em 2018, Edgar Pinto mudou-se para os ‘azuis e brancos’ e tem tido um ano com bons resultados, com destaque para o quinto posto na Volta à Turquia, do escalão WorldTour, e por isso assume ter trabalhado “para chegar na melhor forma”.

“Este ano tenho uma equipa muito mais forte. Há outras opções, e só o desenrolar da corrida vai ditar qual de nós será o verdadeiro ciclista a discutir a Volta”, referiu.