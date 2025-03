A presidente da Comissão Europeia considerou hoje, a propósito do 100.º dia do executivo comunitário, que é "essencial forjar outras parcerias" perante um mundo onde as "certezas com décadas ruíram".

“O dia 1 de dezembro parece que foi há uma vida, o mundo à nossa volta está a alterar-se a uma velocidade de relâmpago. Alterações geopolíticas estão a fazer estremecer alianças, certezas com décadas ruíram e ainda há uma guerra brutal nas nossas fronteiras”, disse Ursula von der Leyen, em conferência de imprensa, em Bruxelas (Bélgica). A presidente do executivo comunitário recordou que, desde que a Comissão Europeia iniciou funções, em 01 de dezembro de 2024, foi “essencial forjar outras parcerias”, nomeadamente com a Suíça, o México, e o acordo do Mercosul — “uma grande vitória, depois de duas décadas de negociações” -, perante um mundo com um “novo sentido de urgência”. “Algo de fundamental alterou-se. Os nossos valores europeus, a democracia, a liberdade e o Estado de direito estão sob ameaça, tudo se tornou transacional, por isso, o ritmo de mudança tem de ser maior”, acrescentou, aludindo à alteração de postura dos Estados Unidos perante a União Europeia.