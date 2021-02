Sexta-feira passada foi anunciado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros um voo da TAP de repatriamento de portugueses e de cidadãos estrangeiros residentes em Portugal retidos no Brasil e com necessidade imediata de regresso ao território nacional. O voo "por razões humanitárias" partirá de Portugal na próxima sexta-feira, dia 26 de março, e regressará no dia seguinte, a 27 de março.

No entanto, deste voo ficaram excluídos os passageiros que tinham bilhetes comprados nas operadoras brasileiras Azul e Latam antes das proibições aéreas.

Assim, com vista a incluir não só quem tinha passagem aérea comprada pela TAP, mas também por estas duas companhias, a operadora portuguesa fixou o preço por bilhete em 837,90 euros, avança o Público.

São 520 as pessoas que precisam de viajar entre os dois países no imediato, mas apenas cerca de 200 tinham os seus bilhetes comprados pela TAP antes das proibições, afirma o Público. Tal situação poderá fazer com que mais de 300 pessoas com necessidade imediata de viajar tenham de pagar mais de 800 euros para fazer a travessia sobre o Atlântico.