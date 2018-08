De acordo com o ‘site’ do aeroporto, até ao momento foram cancelados 26 voos de ou para cidades do interior da China, Tailândia, Vietname e Filipinas. Como consequência, mais de 400 passageiros encontram-se retidos no terminal de passageiros de Macau, disseram as autoridades.

As ligações de ‘ferry’ de e para Macau foram também suspensas, de acordo com os ‘sites’ das companhias.

Pelas 23:00 (16:00 em Lisboa), o Bebinca encontrava-se a cerca de 110 quilómetros a sudoeste de Macau e estava a afastar-se gradualmente do território, de acordo com os Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG).

Embora esteja em vigor o sinal 8 de tempestade tropical, os mesmo serviços já admitiram baixar o alerta nas próximas horas. O nível um (azul) do aviso de inundações (‘storm surge’) continua em vigor, indicaram.