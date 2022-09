Os voos no aeroporto de Heathrow vão ser cancelados no dia de hoje para garantir o "silêncio nos céus" à medida que a procissão cerimonial do caixão da Rainha se desloca do Palácio de Buckingham para Westminster Hall.

Segundo o The Guardian, a necessidade de "silêncio nos céus" de Londres vai significar alguns cancelamentos ou voos adiados e remarcados para outros horários. Numa declaração, o aeroporto disse que as alterações acontecem "por respeito" pelo período de luto que se vive em Londres. "Os passageiros serão notificados diretamente pelas suas companhias aéreas sobre quaisquer alterações aos voos", acrescentou um porta-voz. "Prevemos novas alterações à operação em Heathrow na segunda-feira, 19 de setembro, quando o funeral de Sua Majestade deverá ter lugar, e comunicá-las-emos com mais pormenor nos próximos dias. Pedimos desculpa pela perturbação que estas mudanças causam, uma vez que trabalhamos para limitar o impacto nos próximos eventos", foi ainda referido. O corpo da rainha Isabel II será hoje transferido para o Palácio de Westminster, em Londres, onde se prevê que centenas de milhar de pessoas prestem homenagem nos próximos dias antes do funeral de Estado. Após uma noite no Palácio de Buckingham, o caixão vai sair pelas 14:20 num Carro de Artilharia da Tropa do Rei, acompanhado a pé pelo Rei Carlos III e outros membros da família real, e vai chegar a Westminster pelas 15:00. A Rainha Isabel II ficará em repouso desde as 17:00 até às 06:30 de segunda-feira e durante este período o salão estará aberto 24 horas por dia para membros do público passarem brevemente pelo caixão e expressarem respeito. Preveem-se filas de vários quilómetros com tempos de espera que podem chegar a 30 horas, segundo a imprensa britânica.