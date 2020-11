Quinta-feira, 5 de novembro

Em cartaz

"Sol Posto - Um filme concerto dos Capitão Fausto": Realizado por Ricardo Oliveira, este filme integra três diferentes atuações gravadas ao vivo no decorrer de uma semana de setembro deste ano, em Melides. O nome "Sol Posto" surge do facto de as atuações terem sido gravadas em três momentos distintos do dia: crepúsculo, noite e alvorada. Estreia nos cinemas.

"Vivarium": Tom (Jesse Eisenberg) e Gemma (Imogen Poots) são um jovem casal em busca de uma casa de sonho. Martin, um estranho agente imobiliário, sugere-lhes Yonder, um novo empreendimento que garante ter tudo o que procuram. O jovem casal decide visitar o local. Martin mostra-lhes a casa número 9 e desaparece. O casal vê-se preso num complicado labirinto feito de casas idênticas e, quando finalmente percebem que o local não é nada do que imaginavam, já é tarde demais. Estreia nos cinemas.

"Pinóquio": Nesta nova versão do clássico, o realizador Matteo Garrone regressa às raízes da história de Pinóquio com um filme em ação real, rodado nas deslumbrantes paisagens italianas. Gepetto (Roberto Benigni) é um velho carpinteiro que cria uma marioneta e vê algo mágico acontecer – a marioneta ganha vida, começa a falar, consegue andar, comer e correr como qualquer criança. Dá-lhe o nome de Pinóquio e cria-o como sendo seu filho. Mas Pinóquio (Federico Ielapi) tem dificuldades em comportar-se. Facilmente desencaminhado, anda de desventura em desventura sendo enganado, raptado e perseguido por ladrões, num mundo fantástico, repleto de criaturas e locais incríveis – desde a barriga de um peixe gigante, passando pela Terra dos Brinquedos até ao Campo dos Milagres. A sua fiel amiga, a Fada Madrinha, tentará fazê-lo entender que o seu sonho - o de se tornar num rapaz de verdade –apenas se poderá cumprir quando Pinóquio mudar o seu comportamento. Estreia nos cinemas.

"A Linha do Horizonte": Um casal que viaja numa pequena aeronave a caminho de um casamento numa ilha tropical luta pela vida após o piloto sofrer um ataque cardíaco. Estreia nos cinemas.

"A Viagem à Grécia": Passados quase dez anos desde a sua primeira viagem conjunta pelos melhores pontos gastronómicos do norte de Inglaterra, Steve e Rob partem numa quarta e derradeira expedição. Começando nas ruínas da Troia antiga, na Turquia atual, seguem depois para a Grécia, com o intuito de refazer o percurso do lendário Rei Ulisses – o herói de "Odisseia", o poema épico de Homero – no seu regresso a casa, em Ítaca, findas as guerras troianas. Os alter-egos semifictícios de Steve e Rob fazem-se à estrada em busca da cultura, da história, de vistas deslumbrantes e de uma das melhores cozinhas da Europa. Estreia nos cinemas.

"Cão": Jacques Blanchot perdeu tudo: a esposa, a casa, o emprego. Gradualmente afasta-se do mundo em seu redor. Até ao dia em que o dono de uma loja de animais o acolhe. Estreia nos cinemas.

"Porco": Hasan está furioso. Colocado na lista negra do governo, há anos que não tem permissão para fazer um filme. A sua estrela, uma mulher que ele adora, está impaciente e quer trabalhar com outros realizadores. A esposa parece ter perdido o amor por ele, e a mãe envelheceu e, gradualmente, está a ficar senil. Pior ainda, alguém está a matar realizadores de cinema, um após o outro. Inexplicavelmente, o assassino em série tem ignorado Hasan. O ego do cineasta está ferido. Não é ele o cineasta mais talentoso da cidade? Estas frustrações vêm à superfície quando, após uma série de mal-entendidos bizarros, Hasan se torna o principal suspeito no caso.

"Donzela Guerreira": Emília é uma escritora a viver na Lisboa de 1959. Ela é a "Donzela Guerreira", uma mulher ficcional composta a partir dos universos literários de Maria Judite de Carvalho e Irene Lisboa e num filme realizado por Marta Pessoa. Guiados pela voz e olhar de Emília, entramos num jogo entre as imagens de arquivo da cidade e a pura efabulação. É uma Lisboa de ruas, jardins e casas onde habitam mulheres que olham para si próprias e umas para as outras, que ocupam os lugares que lhes destinam e o silêncio a que as votam. A história de uma mulher que vai à luta. Estreia nos cinemas.

"Operação Feliz Natal": Enviada a um destino tropical para justificar o encerramento de uma base aérea norte-americana, a zelosa assessora de uma congressista acaba por engraçar com um generoso capitão. Estreia na Netflix.

Começa o Magical Garden

O recém renovado Jardim Botânico Tropical, em Belém, será palco do Magical Garden: um projeto imersivo e interativo do atelier português OCUBO que irá proporcionar uma experiência sensorial noturna num percurso com mais de um quilómetro. Mais de 300 lanternas e milhares de lâmpadas LED é o que lhe espera – vai conseguir ver um espectáculo de videomapping, instalações luminosas e ambientes sonoros temáticos, nos quais estarão presentes as espécies do herbário do jardim.

Quando: Até 15 de novembro

Onde: Jardim Botânico Tropical

Quanto: Bilhetes entre os 10€ e os 17,5€

Walk & Art Fest – 3ª Edição

Caminhadas e arte parece uma junção estranha, mas a verdade é que o Walk & Art Fest já vai na sua 3ª edição neste ano. O evento acontece de 3 em 3 anos e promete dias recheados de atividades que envolvem caminhadas e arte junto da natureza, promovendo a educação ambiental. Inscrições aqui.

Quando: Até 8 de novembro

Onde: Barão de São João

Sexta-feira, 6 de novembro

Concerto dos Moonspell

O concerto de celebração do Halloween, que tinha sido adiado devido à pandemia de Covid-19, vai acontecer nesta sexta-feira. Os bilhetes para presença física já estão esgotados, mas ainda pode assistir ao concerto online, através de streaming.

Quando: 6 de novembro, às 20h00

Onde: Teatro Municipal de Beja

Quanto: Bilhetes a 5,30€

Festival Música Viva 2020

O Festival Música Viva, com direção artística de Miguel Azguime, continua a apostar no fomento e na divulgação da criação musical contemporânea, especialmente dedicada aos compositores e intérpretes portugueses e às relações da música com a tecnologia. Sempre apresentando música feita no presente com os olhos postos no futuro, sublinha-se a vitalidade da criação musical em Portugal, num confronto de ideias e estéticas e numa partilha entre público, compositores e instrumentistas. No São Luiz realiza-se o espetáculo de abertura do festival: o triplo concerto Cenários da Música Portuguesa Hoje, o Sond’Ar-te Electric Ensemble, e ainda o Grupo de Música Contemporânea de Lisboa.

Quando: 6 de novembro, a partir das 19h00

Onde: Teatro São Luiz

Quanto: Bilhetes entre os 12€ e os 15€

Começa o Hu'morde-me

Para abrir o espetáculo, os humoristas Gonçalo Roque e António Raminhos estarão no palco a fazer o que melhor fazem: humor. Esta é já a 3ª edição do festival e irá ter nomes como Herman José, Eduardo Madeira, Manuel Marques ou Bruno Nogueira.

Quando: Até 14 de novembro

Onde: Oliveira do Bairro

Quanto: Bilhetes a 12,5€

créditos: Alcochete

Sábado, 7 de novembro

Prove as melhores sobremesas com chocolate no Alentejo

A já habitual feira do chocolate em Grândola, no Alentejo, foi cancelada devido à pandemia de Covid-19. Mas, nem tudo está perdido. A partir deste sábado, a cidade volta a receber uma feira gastronómica, desta vez com muitos doces, mas também dedicada ao São Martinho. São vários os restaurantes que participam no evento, como é o caso da pizza de chocolate e a mousse no Bella Giorno; o entrecosto com castanha e o doce de chocolate do Café da Zuca; o torricado de bacalhau com castanhas e o pudim de chocolate do Solar das Bolotas; ou o bitoque com molho de chocolate do Pica-Pau.

Quando: Até 15 de novembro

3ª Semana Gastronómica de Alcochete

Ainda no mundo da gastronomia, também Alcochete adere à ideia de uma semana dedicada às maravilhas da comida. Por aqui, o ingrediente principal é o bacalhau - um elemento incontornável na gastronomia portuguesa e presente em grande parte das tradições familiares.

Quando: Até 15 de novembro

Música em Si Maior

Assista ao concerto O Violino Barroco, por Solistas da Metropolitana, no âmbito da temporada Música em Si Maior 2020-2021, que terá entrada livre, mediante reserva e sujeita às recomendações da DGS. Ana Pereira, no violino, Ana Claudia Serrão, no violoncelo, e Flávia Almeida Castro, no cravo, serão as solistas convidadas.

Onde: Igreja de Moscavide

créditos: Câmara Municipal de Torres Vedras

Domingo, 8 de novembro

Pai, vou ao espaço e já volto!

Os melhores pequenos astronautas do mundo reúnem-se todos os meses, na Fábrica, com muitos assuntos importantes a tratar. Desde viagens de foguetão antigas e futuras, à vida no espaço, passando pelo Sol, e por Marte com os seus robôs espaciais, enfim… O desafio não pode ser maior, o astrónomo José Matos conversa à velocidade da luz e o grupo não perde a órbita nem por nada.

Quando: Até 9 de maio de 2021

Onde: Centro Ciência Viva, Aveiro

Quanto: Inscrição entre os 3€ e os 5€

Bach na Capela - Igreja de Santo António

Uma viagem musical ao espírito de Bach, transmitido em direto para o Facebook e o Youtube da Câmara Municipal de Torres Vedras. Com o objetivo de tocar música erudita, do período barroco, em várias capelas do concelho de Torres Vedras, o jovem músico torriense, Gonçalo Martins dá a conhecer o património religioso existente em algumas aldeias do concelho de Torres Vedras, conjugando-o com a beleza harmónica e melódica da marimba. A acústica de espaços como estes eleva a incrível capacidade sonora do instrumento de percussão.

Quando: 8 de novembro, às 22h00

créditos: Xutos e Pontapés

Segunda-feira, 9 de novembro

Evento de lançamento de Xutos & Pontapés

Neste evento, a banda irá lançar o segundo volume da autobiografia: À Minha Maneira Vol. II - 2000-2020. Com moderação do jornalista Miguel Judas, os quatro membros da banda - Gui, João Cabeleira, Kalú e Tim - reúnem-se com a co-autora da obra Ana Ventura numa sessão aberta ao público. A entrada está condicionada à ordem de chegada e aquisição de um exemplar autografado pela banda à entrada.

Quando: 9 de novembro, às 19h00

Onde: Teatro Maria Matos, Lisboa

créditos: Groenlandia e Rai Cinema

Terça-feira, 10 de novembro

13.ª Festa do Cinema Italiano - Coimbra

Este festival passa um pouco por todo o país. De norte a sul, poderá ver o que o cinema italiano tem de melhor para oferecer. Nesta edição, a Festa, em colaboração com a Cinemateca Portuguesa, a Risi Film e a Alambique, comemora o centenário do nascimento do Federico Fellini, o grande mestre do cinema italiano, com a exibição de vários filmes do realizador.

Quando: Até 12 de novembro

Onde: Teatro Académico Gil Vicente

Quanto: Bilhetes a 5€

Festival de Teatro de Viana do Castelo

Ao longo de nove dias, em vários espaços da cidade, o festival irá apresentar exclusivamente obras portuguesas.

Quando: Até 18 de novembro

Quanto: Bilhetes entre os 3€ e os 10€

Quarta-feira, 11 de novembro

Guilherme Duarte & Convidados

O humorista Guilherme Duarte volta a um palco muito especial para testar material novo. Será a inauguração da stand-up comedy e contará também com a presença de Mónica Vale de Gato.

Quando: 11 de novembro, às 20h00

Onde: Teatro Maria Matos

Quanto: Bilhetes a 12€

Edição por Larissa Silva