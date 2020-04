O circuito fechado de televisão do Centro para a Mitigação de Desastres Vulcanológicos e Geológicos da Indonésia mostrou as emissões de lava na sexta-feira à noite, relata a Associated Press (AP).

Segundo o centro, o vulcão esteve em erupção contínua até à manhã de hoje, tendo sido emitido um alerta de nível 2, o segundo mais alto numa escala de quatro.

Até ao momento, não existem relatos de vítimas. A erupção de 2018 provocou um tsunami nas costas de Sumatra e de Java, matando 430 pessoas.

O Anak Krakatoa, que significa “Filho de Krakatoa”, é o descendente do mítico vulcão Krakatoa, cuja erupção monumental em 1883 desencadeou um período de arrefecimento global.