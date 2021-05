“A atividade explosiva da área da cratera norte produziu, às 14:51, um fluxo piroclástico que atingiu a linha costeira, expandindo-se para o mar por mais de um quilómetro”, disse o INGV, em comunicado.

A erupção gerou também uma nuvem de cinzas de 1,5 a 2 quilómetros de altura acima do nível do mar.

Nos últimos dias, o Stromboli já tinha registado uma intensa atividade que está a ser seguida pelo INGV e pela Proteção Civil italiana, de forma a garantir a segurança das 500 pessoas que vivem nesta ilha, a norte da Sicília.

Já foi notificada também a formação de uma “grande nuvem de cinzas” que está a afetar uma área deserta da ilha, uma encosta conhecida como ‘Sciara del Fuoco’.

A última grande erupção deste vulcão ocorreu a 03 de julho de 2019, quando uma série de explosões violentas, acompanhadas de rochas e lava, causou a morte de uma pessoa e feriu outra.

O Stromboli, um dos poucos vulcões que permanecem ativos no arquipélago das Ilhas Eólias, tem uma altura de 927 metros, sendo que abaixo do nível do mar estima-se que tenha cerca de 3.000 metros.

Fenómenos como a erupção de 2019 são invulgares, uma vez que o vulcão é caracterizado por uma atividade contínua mas de baixa intensidade.