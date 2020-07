O Departamento de Estado norte-americano e a própria ONU confirmaram que a notificação foi entregue na segunda-feira ao secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, na qualidade de mandatário da OMS.

A saída só será efetiva em 06 de julho de 2021, embora possa ser revertida, tudo dependendo das eleições presidenciais norte-americanas de 03 de novembro, caso o republicano Donald Trump, recandidato à presidência, seja derrotado pelo candidato democrata Joe Biden.

Segundo o porta-voz da ONU, Stéphane Dujarric, o secretário-geral das Nações Unidas, na qualidade de depositário da OMS e de acordo com os estatutos da organização aprovados em 1946, “vai agora encetar o processo de verificação para apurar se estão reunidas todas as condições para a saída” dos Estados Unidos da OMS.

De acordo com as regras da retirada, os Estados Unidos devem cumprir as obrigações financeiras relativas à OMS antes de sair da agência, devendo atualmente cerca de 200 milhões de dólares (177 milhões de euros).

Momentos antes de o Governo norte-americano e da ONU confirmarem a entrega da notificação, o senador democrata Robert Menendez, membro da comissão senatorial dos Negócios Estrangeiros, indicou que Trump tinha retirado oficialmente os Estados Unidos da OMS.