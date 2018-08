Esta manhã, a estação France Inter contou que "Marine Le Pen não é bem-vinda em Portugal", numa crónica que terminou com uma música em jeito de "conselho" à líder da extrema-direita francesa.

Antes da canção, a estação de rádio relatou, brevemente, o "sobressalto" do Bloco de Esquerda ao considerar que as declarações de Marine Le Pen "incitam à raiva, à xenofobia e ao racismo" e acrescentou que "várias vozes, inclusivamente no PS, denunciaram a vinda da ‘madame' Le Pen como intolerável".

"A conclusão de tudo isto é como diz a canção: para viajar mais facilmente, Marine Le Pen deveria fazer com ‘que toda a gente gostasse dela'", concluiu a crónica da France Inter, seguida pela música do artista Ben Popp: "Se eu fosse a Marine Le Pen, faria com que todos me amassem, desde os imigrantes, aos clandestinos, dos europeus aos americanos?"

Na sua edição ‘online’, o Journal du Dimanche (JDD) retomou uma notícia da agência Reuters e titulou que "face à polémica, Marine Le Pen foi riscada da lista de convidados da Web Summit".