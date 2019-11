“As pessoas corajosas [que denunciam escândalos] não têm proteção suficiente na UE”, salientou Vera Jourová no último dia da cimeira tecnológica Web Summit que decorre no Parque das Nações, em Lisboa.

Jourová deu os exemplos do ex-analista informático Edward Snowden ou do caso ‘Panama Papers’ considerando que os denunciantes “devem ter uma melhor proteção legal”.

“As pessoas que descobrem alguma irregularidade no seu local de trabalho, mas se esse problema de fraude tributária ou de proteção de dados não for de outra forma, então devem existir regras que serão ativadas com segurança, a menos que haja irregularidades nos canais afetados", indicou a comissária europeia.

“Devem usar um canal criado pelo Estado, sem o medo de ser perseguido”, acrescentou.

Hoje numa conferência de imprensa com jornalistas na Web Summit o consultor legal de Julian Assange, fundador do WikiLeaks, Juan Branco, afirmou que Rui Pinto, que denunciou alegados casos de corrupção e evasão fiscal no futebol, está a ser "privado de direitos básicos".