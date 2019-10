Além da subida dos preços no Parque das Nações, as zonas do Bairro Alto (14,5%), Mouraria (12,7%) e Campo de Ourique (13,2%) também integram a lista com o maior aumento potencial nos preços médios por dia em unidades de alojamento local.

Dentro dessas zonas, o índice destaca as áreas do Socorro e de Santo Condestável como as que registam a maior subida dos preços médios diários para a semana da Web Summit, respetivamente 18,7% (82 euros) e 17% (72 euros).

Os dados da edição de 2018 revelam que os proprietários de espaços de alojamento local no Parque das Nações, onde será realizada a cimeira tecnológica, “ganharam mais cerca de 400 euros nessa semana - uma diferença de 109% em relação à média semanal de novembro”, adiantou a empresa.

Na perspetiva da diretora-geral da GuestReady para o mercado português, Vanessa Vizinha, a realização da cimeira tecnológica é uma excelente oportunidade para mostrar a importância que o alojamento local pode ter para uma cidade, uma vez que “permite lidar com picos de visitantes sem criar grandes desequilíbrios de mercado na oferta de locais para pernoitar”.

Além disso, a responsável pela empresa defendeu que “é também mais uma forma de os proprietários rentabilizarem os seus alojamentos”, permitindo distribuir de forma mais equilibrada a procura de alojamento para outras zonas da cidade, criando um aumento das receitas a mais proprietários.

A GuestReady é uma empresa internacional de gestão de unidades de alojamento local, que fornece serviços profissionais a investidores imobiliários, proprietários de casas e anfitriões da plataforma Airbnb no Reino Unido, França, Portugal, Emirados Árabes Unidos, Malásia e Hong Kong.

A Web Summit, que é considerada uma das maiores cimeiras tecnológicas, realiza-se em Lisboa entre 04 e 07 de novembro.

A cimeira tecnológica, que nasceu em 2010 na Irlanda, vai manter-se em Lisboa até 2028, depois de, em novembro do ano passado, ter ficado decidida a permanência da conferência em Portugal por mais 10 anos, após uma candidatura com sucesso da cidade de Lisboa.