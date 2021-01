O central, de 20 anos, por quem o West Ham pagou três milhões de euros ao Boavista em 2019, não realizou qualquer jogo pela equipa principal dos ‘hammers’, limitando-se a participar em partidas das equipas de sub-21 e sub-23 dos londrinos.

Depois de passagens por Marco e Penafiel, o internacional sub-20 português concluiu a formação no Boavista, tendo-se estreado pela equipa principal dos ‘axadrezados’ em 2018/19.

O Basileia, que é treinado pelo antigo médio internacional suíço Ciriaco Sforza, ocupa o segundo lugar do campeonato helvético, com menos seis pontos do que o líder e tricampeão Young Boys.