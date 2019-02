Ele tem barba branca e um bigode amarelecido a denunciar os vários anos como fumador. Ri-se muito. Muito. Quando achamos que vai acabar a gargalhada… continua. Ri-se tanto que a cara chega a ficar vermelha - a dele com falta de ar, a nossa de atrapalhação. É grande, como os abraços. Podia fazer de Pai Natal. E fez. Para os filhos, quando eram crianças.

Ela é pequena. Perfeita para caber nos grandes abraços dele. “Fazia lembrrrarrr uma atrrriz de cinema”, diz ele - assim mesmo, com os “erres” carregados. “Era, era! Igualzinha!”, ironiza ela, enquanto solta uma gargalhada. Mas sem ficar com a cara vermelha.

Eles são Wolfgang e Maria. E esta é a sua história de amor, contada em seis atos.

“Éramos completamente inconscientes”

Borstel, Instituto de investigação em biociências, Hamburgo, Alemanha. Outubro de 1971

Era sexta-feira. O chefe dele chamou-o: "Sr. Lind, tem de ir ao meu gabinete!”.

Wolfgang pensou que tinha feito alguma coisa mal. A medo, lá foi ele.

O chefe - uma pessoa de poucas palavras, alemão - disse: "Ouvi dizer que fala espanhol. É verdade?”. "Algumas coisas”, respondeu, pensando nos nove anos que tinha vivido na Colômbia durante a infância.

"Na segunda-feira vêm duas portuguesas. Não sabemos se falam alemão ou inglês. Portanto, tome conta delas!”. Assim, sem rodeios ou hesitações.

Maria tinha ido para a Alemanha, em parte, contrariada. Não era em Borstel que tinha imaginado fazer o estágio depois de terminar o curso de Química no Técnico. Queria ir para França com o resto dos amigos. Semanas depois, havia de estar a cantar e a tocar “La bamba” com aquele alemão, aprendiz de biólogo, que sabia falar espanhol, mas com quem acabava por falar em inglês.

Ao início, Maria não achou piada a nada. "Era tudo novo e frio".

Já ele, ficou interessado nela logo desde o início. Achava-a parecida com uma atriz de cinema de quem gostava muito [o nome, esse fica por revelar, a pedido da própria - da Maria, bem entendido; não da atriz. Mas pode confiar em nós, caro leitor: a comparação deixaria qualquer uma derretida].

Quando Wolfgang se começou a insinuar, Maria não resistiu.

Ao charme, juntaram-se longas conversas - sobre tudo -, e três meses passados o futuro era óbvio para os dois recém-conhecidos: o regresso de Maria a Portugal daí a um mês não haveria de ditar o fim daquela ligação. Queriam ficar juntos e era isso que iria acontecer. O “como” e “quando” viriam a descobrir pouco depois. Quanto ao “onde”, Portugal era o destino lógico: na Alemanha as pessoas viviam bem; era em Portugal que poderiam fazer mais diferença e lutar contra o regime, numa altura em que faltava pouco mais de dois anos para o 25 de Abril.

O que é que podia correr mal se, depois de um emprego bem pago no barco, ele se tinha despedido, estava sem trabalho, não falava português e queria vir viver para Lisboa?

Ele com 19 anos e ela com 26 despediram-se, voltaram para casa e disseram, sem hesitações, a cada uma das famílias:

- “Vou ganhar dinheiro para ir viver para Portugal!”

- “Vou alugar uma casa para nós os dois”.

“Éramos completamente inconscientes”, dizem hoje em dia.

O que é que podia correr mal?

Estava tudo combinado. Não havia como enganar. O que é que podia correr mal? Afinal só tinham passado cinco meses sem se verem, enquanto Wolfgang esteve a fazer investigação num barco de pesca do bacalhau pelos mares do Canadá e da Islândia. O que é que podia correr mal, se foram sempre comunicando, através dessa via rápida que são as cartas - às vezes censuradas -, enviadas com a regularidade de quem está no mar alto e só vai a terra de vez em quando? O que é que podia correr mal se, depois de um emprego bem pago no barco, ele se tinha despedido, estava sem trabalho, não falava português e queria ir viver para Lisboa? O que é que podia correr mal se ela tinha alugado um apartamento para os dois, embora não soubesse “tratar de uma casa”, segundo a mãe?

O mundo podia enviar os sinais que quisesse, mas eles estavam determinados. Com a segurança que uma combinação feita por carta a mais de 2600 quilómetros de distância permite, na tarde de 10 de junho de 1972, Maria foi até Santa Apolónia buscar o homem que a continuaria a fazer rir 47 anos mais tarde.

Ainda hoje festejam a data. A partir daquele ano, o Dia de Camões passou a ser também um bocadinho deles. Embora Camões seja só da Maria.

O diabo/amor/humor [queira, caro leitor, sublinhar o que mais interessa] está nos detalhes

Sentado numa cadeira, de perna cruzada, a ler A Bola, o homem da conservatória de Oeiras olhou para eles e perguntou: “Então, os noivos? Não vêm?”.

“Os noivos somos nós”, responderam a rir. Ele ia de calças e camisa, ela com uma saia comprida e uma blusa.

“Ah, bom, então vamos lá. Senhor Wlofgan… Wolvergang… Wlorfban…”.