Outro das novidades é o painel do músico e compositor José Mário Branco, intitulado “No canto não há neutralidade”, agendado para domingo, às 16:00, antes do encerramento.

A nova lei de bases da saúde, a exploração de petróleo em Portugal, as rendas de energia ou o estado da justiça no país são alguns dos temas em discussão ao longo desta edição do Fórum Socialismo.

A eurodeputada do BE, Marisa Matias, o fundador do partido Luís Fazenda e a eurodeputada irlandesa do Sinn Féin Martina Anderson são oradores convidados para a abertura da rentrée política bloquista.

“A Europa da xenofobia e da austeridade tem futuro?” é o nome do debate que hoje, a partir das 21:30, marca o arranque do Fórum Socialismo 2018.

Durante três dias, na Escola Superior de Educação e Ciências Sociais, em Leiria, o BE regressa à atividade depois das férias, com o discurso de encerramento da coordenadora bloquista, Catarina Martins, a ser o principal momento político da iniciativa, marcado para domingo às 17:30.

Uma das ‘bandeiras’ do partido na última sessão legislativa, a despenalização da eutanásia, também terá o seu espaço de discussão. Para falar sobre o tema foram convidados o deputado do PAN André Silva e o deputado do PS Pedro Delgado Alves que, juntamente com o médico Bruno Maia, participam como oradores, no sábado, num painel intitulado “Pelo direito à morte assistida”.

O antigo coordenador do BE, Francisco Louçã, também volta a marcar presença nesta iniciativa, promovendo um debate intitulado “A democracia líquida e a estratégia matrioska: será que os russos determinam as eleições por todo o lado?”.

A meio de agosto, na antecipação do Fórum Socialismo à agência Lusa, o deputado e dirigente do BE Jorge Costa deixou um aviso: “Quem procurar no programa deste fórum pistas para as negociações orçamentais vai sair com conclusões muito distorcidas porque não é esse o objetivo”.

Questionado sobre se temia que o caso do ex-vereador bloquista na Câmara de Lisboa, Ricardo Robles, fosse ensombrar a rentrée do BE, Jorge Costa garantiu que “não houve um único dia em que o BE tivesse interrompido ou tivesse posto entre parêntesis a sua luta pelo direito à habitação”.

Exemplo disso, na opinião do dirigente bloquista, é o debate no Fórum Socialismo sobre “Gentrificação, resistir aos despejos – as lutas pela habitação”, marcado para domingo à tarde.

Na rentrée do ano passado, Ricardo Robles, para além de ter discursado no encerramento, juntamente com a coordenadora do BE, Catarina Martins, participou num painel intitulado “Cidades partilhadas, gentrificação, turistificação”, não sendo este ano orador em nenhum dos debates.