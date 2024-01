“Perante uma situação internacional de caos e desordem, a China e a Europa precisam de construir mais pontes. Os dois lados devem cooperar mais estreitamente para promover uma ordem multipolar justa e ordenada do mundo e a globalização económica inclusiva, e promover conjuntamente a paz mundial, a estabilidade e a prosperidade”, disse Xi, segundo a televisão estatal CCTV.

O secretário-geral do Partido Comunista da China sublinhou que a política de Pequim em relação à Europa é a mesma há muito tempo e que sempre considerou a Europa como um parceiro.

A visita de De Croo ocorre pouco depois de a Bélgica ter assumido a presidência rotativa do Conselho da União Europeia para este semestre.

Durante a reunião, realizada no Grande Palácio do Povo, em Pequim, o dirigente chinês sublinhou igualmente a importância das relações bilaterais e referiu que a China atribui grande importância ao desenvolvimento das relações bilaterais com a Bélgica.

“Desde o estabelecimento das relações diplomáticas há 53 anos, a cooperação bilateral em vários domínios obteve resultados frutuosos, beneficiando os cidadãos dos dois países”, afirmou Xi Jinping.

As duas partes concordaram em expandir a cooperação em domínios tradicionais, como os transportes e a logística e os produtos biofarmacêuticos, e explorar novos pontos de crescimento cooperativo, como o desenvolvimento ecológico e a economia digital.

Eles concordaram igualmente em reforçar os intercâmbios e o diálogo entre governos, órgãos legislativos, províncias e cidades dos dois países, expandir o turismo e os intercâmbios de estudantes e realizar atividades culturais em grande escala, segundo a CCTV.

De Croo salientou a longa história das relações entre os dois países e a sua posição de destaque nas relações Europa – China.

“A Bélgica está disposta a manter um diálogo franco com a China para aprofundar a compreensão e promover o desenvolvimento contínuo das relações bilaterais nos domínios político e económico, entre outros”, afirmou o primeiro-ministro belga.

A reunião teve lugar no contexto da visita oficial de dois dias de De Croo à China, que incluiu também a inauguração da nova embaixada belga em Pequim, um evento que contou com a presença do ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi.

“Na cultura chinesa, uma nova residência traz uma nova atmosfera, o que também esperamos para as relações com a Bélgica e a UE”, disse Wang.