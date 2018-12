“A parte chinesa está disposta a fazer esforços conjuntos com a parte portuguesa para continuar a aprofundar o conhecimento e a confiança mútuos, e aumentar intrinsecamente a profundidade e a amplitude da cooperação pragmática, com fim de enriquecer ainda mais o conteúdo da Parceria Estratégica Global China-Portugal, criando em conjunto um futuro promissor para as relações dos dois países”, declarou Xi Jinping.

O Presidente chinês fez estas observações no artigo “Aqui… Onde a terra se acaba e o mar começa…”, publicado no domingo, dia 2, no Jornal de Notícias e no Diário de Notícias.

“Com o estabelecimento em 2005 da Parceria Estratégica Global, os dois países mantêm contactos frequentes de alto nível, confiança política mútua constantemente aprofundada e cooperação pragmática com resultados frutíferos em todas as áreas”, referiu Xi Jinping, que efetua uma visita de Estado a Portugal esta terça e quarta-feira.

O Presidente chinês lembrou o estabelecimento das relações diplomáticas entre China e Portugal em fevereiro de 1979.

“A amizade e a cooperação sino-portuguesas já estão numa via expressa do desenvolvimento. Nestes 40 anos, os dois lados persistem em realizar a cooperação pragmática com base nos princípios de igualdade, benefício mútuo e ganhos compartilhados”, disse.

Segundo o Presidente chinês, “nestas quatro décadas, o relacionamento China-Portugal tem-se desenvolvido de forma estável e rápida, e tem percorrido uma trajetória invulgar”.