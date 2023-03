Xi Jinping, presidente da China, estará na Rússia na próxima semana, confirmou esta sexta-feira o seu governo, através do Ministério das Relações Exteriores. Há já várias semanas que se falava na hipótese do líder chinês deslocar-se a Moscovo, tendo sido agora confirmadas as datas.

"A convite do presidente Vladimir Putin da Federação Russa, o presidente Xi Jinping fará uma visita de Estado à Rússia de 20 a 22 de março", disse o ministério em comunicado.

Também o Kremlin já reagiu a esta visita, confirmando a mesma e salientado que Xi Jinping estará em Moscovo para aprofundar a "cooperação estratégica" com a Rússia.

"Vladimir Putin e Xi Jinping discutirão o aprofundamento da parceria exaustiva e a cooperação estratégica entre a Rússia e a China", salientou o governo russo, confirmando também a assinatura de "importantes documentos bilaterais".

A última visita do Presidente da China à Rússia foi já em 2019, embora ambos os líderes se tenham encontrado já no ano passado, quando Putin esteve em Pequim durante a cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno.

De acordo com outras informações, Xi Jinping também deverá falar com Volodymyr Zelensky, Presidente da Ucrânia, nas próximas semanas, num encontro virtual.