Desde a ascensão ao poder de Xi Jinping, em 2013, a China adotou uma política externa mais assertiva, que se materializa no gigantesco plano de infraestruturas 'um cinturão, uma rota', que visa conectar o sudeste Asiático, Ásia Central, África e Europa.

A iniciativa é vista como uma versão chinesa do Plano Marshall, lançado pelos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial, e que permitiu a Washington criar a fundação de alianças que perduram até hoje.

Ilustrando esta nova vocação internacionalista, o país acolheu, no espaço de um ano, as cimeiras do G20 e do bloco de economias emergentes BRICS [Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul].

Trata-se do início de uma "nova era" em que "a China se aproximará do palco principal na governação de assuntos globais", como descreveu o próprio líder chinês, no discurso inaugural do XIX Congresso do Partido Comunista (PCC), em novembro de 2017, abdicando assim do "perfil discreto" na política externa de Pequim, que vigorou durante décadas.

Mas os avanços da China têm suscitado divergências com as potências ocidentais, que veem uma nova ordem mundial ser moldada por um rival estratégico, com um sistema político e de valores profundamente diferente.

Nos Estados Unidos, a ascensão ao poder de Donald Trump ditou o acordar de disputas comerciais, com os dois países a aumentarem as taxas alfandegárias sobre centenas de milhões de dólares de produtos de cada um. A liderança norte-americana teme perder o domínio industrial global, à medida que Pequim tenta transformar as firmas estatais do país em importantes atores em setores de alto valor agregado, como inteligência artificial, energia renovável, robótica e carros elétricos.

A marinha norte-americana reforçou também as patrulhas no Mar do Sul da China, reclamado quase na totalidade por Pequim, apesar dos protestos dos países vizinhos. No mês passado, navios dos dois países quase colidiram naquele território.