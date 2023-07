Com mais de 98% dos votos contados, o Sumar elege 31 deputados que lhe dão uma posição-chave no xadrez político de Espanha e, em particular, na solução de um futuro governo liderado pelo PSOE.

O clima era por isso de festa declarada na sede do partido e foi uma Yolanda Diaz, a líder do Sumar, visivelmente feliz que se dirigiu aos jornalistas e aos espanhóis.

"Hoje acredito que as pessoas vão dormir mais tranquilas", afirmou Yolanda Díaz. "Nós vencemos. Hoje temos um país melhor".

"A partir de amanhã, temos que continuar a conquistar direitos e comprometemo-nos a fazê-lo. Mais direitos para mulheres, pessoas LGBTI e trabalhadores", disse. "A partir de amanhã mesmo, começarei a dialogar com todas as forças progressistas do nosso país para garantir o governo na Espanha", prometeu.