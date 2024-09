Alguns dos competidores afirmam que sofreram tratamento injusto e assédio sexual durante a participação no que foi apelidado como o maior programa de jogos ao vivo do mundo.

A ação, apresentada num tribunal de Los Angeles na segunda-feira, alega que os participantes não receberam salários adequados, nem pausas para refeições ou descanso, conforme exige a lei.

Os autores do processo são identificados apenas como "concorrentes 1-5" na denúncia apresentada no Tribunal Superior de Los Angeles contra a Amazon Alternative LLC e a MRB2024 LLC, a produtora de MrBeast, cujo nome verdadeiro é Jimmy Donaldson.

Donaldson não é alvo direto da ação, que procura o pagamento de todos os salários devidos, uma providência cautelar que proíba as ações laborais alegadas e a certificação do caso como uma ação coletiva.

"A produtora e a Amazon exploraram descaradamente o trabalho de (...) pessoas que serviram como concorrentes na próxima produção MrBeast-Amazon 'Beast Games', de 100 milhões de dólares, que a Amazon promove como o maior programa de jogos ao vivo do mundo, com o maior prémio único da história da televisão", diz a ação.

O valor de entretenimento da "Beast Games", continua o documento legal, "deriva diretamente do esforço físico e emocional dos concorrentes, que competem em condições de alta pressão por um prémio em dinheiro que mudaria as suas vidas, com apenas uma pessoa supostamente a ganhar cinco milhões de dólares ao final".

A equipa de MrBeast não respondeu imediatamente aos pedidos de comentário da AFP. A Amazon não quis comentar o caso.

MrBeast é um dos youtubers mais famosos do mundo, com mais de 300 milhões de subscritores. As suas produções incluem competições e desafios que, às vezes, oferecem grandes prémios para os participantes. Além da sua vasta presença nos ecrãs, ele também financia iniciativas filantrópicas.

Em 2023, a revista Time destacou-o como uma das pessoas mais influentes do mundo. No mesmo ano, a Forbes estimou o seu património líquido no valor de 500 milhões de dólares.