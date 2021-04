A informação foi confirmada pelo secretário do ministério dos Transportes, Misheck Lungu, citado pela agência France-Presse (AFP), que afirmou que o avião pousou no domingo "por engano" na pista do futuro aeroporto internacional de Copperbelt, na província do norte zambiano de Copperbel. Atualmente, o aeroporto que opera na região é o Simon Mwansa Kapwepwe, localizado a 15 quilómetros.

"No momento de aterrar, [o piloto] estava em comunicação com os controladores aéreos e eles disseram 'não te vemos'", explicou Lungu à AFP.

"Ele aterrou orientando-se pelo que via, já que não foi guiado, e aterrou num aeroporto em construção", acrescentou.

Num vídeo, que foi partilhado através das redes sociais, é possível ver os trabalhadores da construção surpreendidos com o avião que atravessa o aeroporto.

Lungu informou que a aterragem não causou danos e que será realizado um "relatório completo" sobre o incidente.

Posteriormente, o piloto conseguiu descolar novamente e chegou ao destino previsto.