“A Ucrânia espera concluir a implementação das recomendações da Comissão Europeia o mais rápido possível e iniciar as negociações para adesão UE este ano”, disse o governante na rede social Telegram, após uma reunião com a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, em Lviv.

Volodímir Zelenski agradeceu a Metsola pela sua “liderança” no apoio à Ucrânia e pelas “decisões importantes” adotadas pelo Parlamento Europeu.

Zelensky viajou esta sexta-feira para Lviv, Oeste da Ucrânia, onde participou numa conferência internacional.

Antes do encontro em Lviv, Metsola visitou Kiev e esteve reunida com o porta-voz do parlamento ucraniano Ruslan Stefanchuk.