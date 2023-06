O Presidente ucraniano denunciou, numa comunicação à nação, que a Rússia continua a bombardear a parte da província de Kherson sob controlo do Governo de Kiev, enquanto as equipas de resgate tentam salvar vítimas do transbordo de uma barragem.

"A evacuação continua. Sob fogo! A artilharia russa continua a disparar, sem que nada importe. Selvagens, disse Volodymyr Zelensky, que voltou a classificar como "ato terrorista" russo a destruição da barragem e da Central Hidroelétrica de Nova Kakhovka, que causou graves inundações. Zelensky também afirmou que a situação na parte ocupada da província de Kherson é "absolutamente catastrófica". Segundo o Presidente, "os ocupantes simplesmente abandonaram as pessoas nestas terríveis condições". De acordo com o Presidente ucraniano, as autoridades impostas pelas Rússia na região abandonaram a população à sua sorte, "sem água" e "nos telhados das localidades inundadas". "E isto é outro crime deliberado da Rússia: depois de o Estado terrorista ter causado o desastre, também maximiza os danos causados", disse. A província de Kherson está dividida pelo rio Dnieper, no qual se encontrava a barragem e a central hidroelétrica destruídas. A margem ocidental está controlada pelo Governo de Kiev e a oriental ocupada pela Rússia. Segundo Kiev, a Rússia explodiu intencionalmente a barragem e a central, que se encontravam na zona ocupada para alagar o território e impedir um possível avanço ucraniano.