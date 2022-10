No seu discurso diário, publicado nas redes sociais, o presidente da Ucrânia acusou as forças militares russas de minarem uma barragem no sul do país.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusou hoje à noite os russos de minarem uma barragem numa central hidroelétrica na região sul da Ucrânia, controlada pelas forças de Moscovo. "Segundo as nossas informações, os agregados e a barragem da central hidroelétrica de Kakhovka foram minados por terroristas russos", disse Zelensky no seu discurso diário colocado nas redes sociais.