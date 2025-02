“Houve novos ataques nas áreas de operação em Kursk. O exército russo e os soldados norte-coreanos voltaram a estar envolvidos”, disse o Presidente ucraniano no seu discurso diário.

Zelensky acrescentou que um “número significativo” de soldados russos e norte-coreanos foi “destruído” durante os combates.

Em 31 de janeiro, Kiev afirmou que as tropas norte-coreanas estacionadas na zona haviam sido retiradas devido às baixas sofridas em combate.

A Ucrânia assumiu o controlo de dezenas de localidades na região fronteiriça de Kursk, no oeste da Rússia, desde que lançou uma ofensiva surpresa em agosto, e afirma que cerca de dois mil civis ainda vivem nas áreas ocupadas.

O Exército russo começou a repelir esta ofensiva e já recapturou várias localidades, mas continua a não conseguir forçar o recuo das tropas ucranianas para o outro lado da fronteira, apesar do destacamento, segundo Kiev e os seus aliados ocidentais, de soldados norte-coreanos em apoio.

Zelensky referiu que as operações ucranianas na região de Kursk levaram ao destacamento de “60 mil soldados russos”, o que aliviou a pressão noutras frentes de combate.

No entanto, esta ofensiva não conseguiu conter o avanço das forças russas no leste da Ucrânia, que têm vindo a avançar há mais de um ano contra as forças ucranianas, em menor número e com falta de armas.

Após meses de combates, a Rússia afirmou hoje ter capturado a cidade mineira de Toretsk, na região de Donetsk, uma conquista que, a confirmar-se, seria significativa para as tropas russas.