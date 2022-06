“Estou grato a Ursula von der Leyen e a todos os membros da Comissão Europeia por uma decisão histórica”, escreveu Zelensky na rede social Twitter.

A recomendação do executivo comunitário, adotada numa reunião do colégio e apresentada em Bruxelas por Von der Leyen e pelo comissário do Alargamento, Olivér Várhelyi, será discutida pelos chefes de Estado e de Governo dos 27 já na próxima semana, num Conselho Europeu agendado para 23 e 24 de junho, na capital belga.

Para Zelensky, que “espera um resultado positivo” nesta cimeira, “este é o primeiro passo no caminho para a adesão à UE, que (também) certamente nos aproximará da vitória” contra a invasão russa.

O chefe da diplomacia ucraniana, Dmytro Kuleba, também mostrou satisfação com a recomendação da Comissão Europeia, classificando-a como “uma prova brilhante da liderança europeia” e “um grande impulso para futuras transformações na Ucrânia”.

A concessão de estatuto de candidato “acelerará significativamente o processo de entrada da Ucrânia no mercado interno da UE, a formação de mercados comuns nos setores da energia e digital, a maior liberalização das trocas, a aproximação nos setores aduaneiro e dos transportes”, reagiu igualmente o primeiro-ministro ucraniano, Denys Chmygal, na rede social Telegram.

Para Sergui Kyslytsya, embaixador ucraniano junto da ONU, “a sabedoria dos líderes da UE prevaleceu”, considerando que hoje foi “um dia verdadeiramente histórico para a Ucrânia e para a Europa”.