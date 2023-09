Depois da nomeação do novo ministro da Defesa, Zelensky demitiu esta segunda-feira seis vice-ministros da Defesa, avança o The Kyiv Independent.

A demissão alcançou também a, agora, ex vice-ministra Hanna Maliar que ainda este fim-de-semana estava na frente e hoje havia já noticiado os avanços em Bahkmut.

A juntar-se à demissão de Hanna Maliar, encontram-se na lista Volodymyr Havrylov, Rostyslav Zamlynskyi, Denys Sharapov, Andrii Shevchenko e Vitalii Deineha.

No início do mês, Zelensky justificava a mudança de Ministro explicando que “decidi substituir o ministro da Defesa da Ucrânia”, no seu discurso diário, no qual justificou que “Reznikov viveu mais de 550 dias de guerra” e que o Ministério da Defesa “precisa de novas abordagens e novas formas de interagir com o Exército, bem como com a sociedade civil em geral".

Agora, prosseguiu o Presidente ucraniano, Rustem Umerov “deverá liderar o Ministério da Defesa”, referindo que a Rada (parlamento) da Ucrânia conhece bem esta pessoa e o senhor Umerov não precisa de apresentações adicionais", pelo que o nome proposto deverá ser apoiado.

*Com Lusa