O Presidente ucraniano anunciou esta quinta-feira, nas redes sociais, a sua chegada a Granada para participar na cimeira de líderes da Comunidade Política Europeia e da UE, que se realiza no âmbito da presidência espanhola da União Europeia.

"Cheguei a Granada, Espanha, para participar na cimeira da Comunidade Política Europeia", escreveu Volodymyr Zelensky, na rede social X (antigo Twitter).

Na reunião estarão delegações de cerca de 50 países, incluindo os 27 da UE e os presidentes da Comissão e do Conselho Europeu, Ursula von der Leyen e Charles Michel, respetivamente. O encontro terá três eixos de debate, em torno dos quais haverá mesas redondas dos líderes presentes, em sessões fechadas à comunicação social.

Esses três eixos são a digitalização e, em especial, os desafios e benefícios da Inteligência Artificial; a energia e o ambiente; e o multilateralismo.

O encontro terminará com uma declaração conjunta aos jornalistas do anfitrião, o primeiro-ministro de Espanha em funções, Pedro Sánchez, do anfitrião que se segue, o líder do Governo britânico, Rishi Sunak, e da anterior, a Presidente da Moldova, Maia Sandu.

Ao contrário do que era esperado até há poucos dias, não haverá um encontro entre os líderes da Arménia e do Azerbaijão, com o enclave separatista do Nagorno-Karabakh como tema central. O encontro bilateral não terá lugar porque o Presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, cancelou a ida a Granada.

Também o Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, cancelou a deslocação a Espanha, invocando motivos de agenda. O líder turco também não compareceu nas anteriores cimeiras da CPE.

Uma das presenças esperadas em Granada é a da Presidente do Kosovo, país que Espanha não reconhece como Estado independente.

