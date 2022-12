Volodymyr Zelensky está em viagem para os Estados Unidos, onde irá encontrar-se com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, como o próprio confirmou.

"A caminho dos EUA para fortalecer a resiliência e as capacidades de defesa da Ucrânia. Em particular, discutirei com Biden a cooperação entre Ucrânia e EUA. Farei também um discurso no Congresso e terei diversas reuniões bilaterais", salientou.

De acordo com a Casa Branca, após o encontro com o líder dos EUA, Zelensky irá dirigir-se ao Congresso, em Washington, onde deverá ser anunciado um novo pacote de ajuda à Ucrânia. "Esta visita ressalva o firme compromisso dos Estados Unidos em apoiar a Ucrânia pelo tempo que for necessário", disse a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, em comunicado.

Esse apoio traduz-se, na prática, em armamento. Neste caso, dois mil milhões de euros num novo pacote de armas, que a Casa Branca salientou incluir mísseis Patriot.

Estes são vistos como cruciais para ajudar Kiev, que tem tido muitos problemas no seu sistema de defesa antiaéreo. Os Patriot são considerados o melhor sistema para neutralizar diversos tipos de ameaças aéreas, como mísseis, aviões e drones, estes últimos que têm vindo a destruir várias infraestruturas elétricas por todo o país.

"Eles vão discutir todos os elementos deste conflito, incluindo a situação no campo de batalha e a questão de para onde vai a guerra. É uma forte mensagem de unidade e determinação da Casa Branca, de Washington, do mundo livre, em nome de todas as nações que apoiam a Ucrânia", salienta a Casa Branca.