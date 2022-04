Numa intervenção perante os deputados finlandeses, o chefe de Estado ucraniano criticou aqueles que fazem o seu país esperar: “Esperar pelas coisas de que precisamos desesperadamente, esperar pelos meios para defender as nossas vidas”.

“Precisamos de armas que alguns de nossos parceiros na União Europeia têm”, reiterou.

Por videoconferência, o líder ucraniano pediu também à Europa que lance um “cocktail Molotov” de sanções contra a Rússia, referindo-se ao nome das bombas incendiárias artesanais popularizadas pelos finlandeses durante a guerra contra a União Soviética na Segunda Guerra Mundial.

“Por quanto tempo a Europa pode ignorar um embargo contra o petróleo russo? Por quanto tempo?”, questionou.

Representantes dos 27 países membros da União Europeia decidiram na quinta-feira um embargo ao carvão russo e o encerramento dos portos europeus aos navios russos, como parte de uma quinta série de sanções contra Moscovo.

Mas Kiev quer mais, especialmente em relação ao petróleo e ao gás.

O nome dos engenhos explosivos, feitos a partir de garrafas cheias com gasolina ou álcool, foi uma forma de os combatentes finlandeses caluniarem o ministro dos Negócios Estrangeiros soviético Vyacheslav Molotov, arquiteto do pacto de não agressão entre a Alemanha nazi e a URSS.

Volodymyr Zelensky multiplicou as referências à Guerra de Inverno (1939-1940), durante a qual a Finlândia resistiu fortemente à invasão soviética, que tem muitos paralelos com a atual guerra na Ucrânia.

“A guerra da Rússia contra a Ucrânia é decisiva não só para o futuro do nosso país, mas também para todos aqueles que têm uma fronteira comum com a Rússia, como vocês, há 83 anos”, disse.

O discurso perante os deputados finlandeses coincidiu com a descoberta de que, hoje de manhã, um avião do Governo russo, um IL-96-300, violou o espaço aéreo finlandês durante três minutos na costa sul do país.

Os sites dos Ministérios da Defesa e dos Negócios Estrangeiros também ficaram indisponíveis temporariamente.

A Finlândia, que tem mais de 1.300 quilómetros de fronteira com a Rússia, está a considerar aderir à NATO após a invasão da Ucrânia, podendo uma decisão ser tomada em breve.

Zelensky tem-se desdobrado em intervenções para líderes internacionais e deputados de países como Estados Unidos, França, Alemanha, Irlanda ou Reino Unido, estando prevista uma na Assembleia da República portuguesa ainda em abril.