Em visita a Praga, à procura de receber mais munições e estreitar laços para uma possível adesão à NATO, Zelensky afirmou que a ofensiva em decurso neste momento contra as forças russas "não é rápida, mas, não vamos retroceder. Apesar disso, queremos honestidade e é hora (da NATO) de mostrar coragem e a força desta aliança".

Sua viagem para Praga faz parte de uma ofensiva diplomática de Kiev para aderir à Otan e receber mais munições de seus aliados, que o levou antes à Bulgária e continuará na Turquia nesta sexta-feira.

Os países-membros da NATO vão reunir-se entre 11 e 12 de julho, na Lituânia. Dentro de alguns dias, Zelensky vai-se reunir com o presidente turco Erdogan, num momento em que a Rússia ameaça sair do acordo sobre as exportações de grãos.