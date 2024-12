Esta reunião entre Emmanuel Macron, Donald Trump e Volodymyr Zelensky começou esta tarde no Palácio do Eliseu, à margem da cerimónia de reabertura da catedral de Notre-Dame que irá contar com a presença dos três líderes.

A reunião aconteceu depois de uma reunião apenas entre Macron e Trump, onde o presidente eleito dos Estados Unidos chegou com 40 minutos de atraso. Esta é a primeira visita ao estrangeiro de Trump desde a sua eleição. À sua chegada, o novo presidente trocou um abraço e vários apertos de mão com Emmanuel Macron, na escadaria do palácio presidencial em frente à Guarda Republicana. “É uma grande honra para o povo francês recebê-los. Bem-vindo de volta ”, disse-lhe Emmanuel Macron. “É uma honra estar aqui ”, respondeu Trump, enfatizando as suas “excelentes relações” com o presidente francês. “Tivemos grande sucesso a trabalhar juntos ”, disse. “O mundo parece estar um pouco louco neste momento ”, acrescentou, diante das câmaras. Trump e Macron Trump e Macron créditos: AFP Pouco depois, o Palácio do Eliseu confirmava que a esta reunião se iria juntar o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, para um encontro trilateral. Zelensky chegou logo de seguida para se juntar aos outros chefes de Estado.





O encontro entre os três responsáveis tinha início previsto para as 17h30 locais (16h30 em Lisboa). Durante a campanha eleitoral para as eleições de novembro, Donald Trump afirmou que tinha como objetivo resolver a guerra na Ucrânia de forma rápida. A incerteza levantou dúvidas junto de Kiev, que teme o fim de apoio militar. "Estamos a viver tempos de loucura", disse Trump à entrada na reunião. "Vamos falar sobre isso." Ainda não se conhecem mais detalhes do que foi discutido na reunião.