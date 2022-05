Em Washington DC, uma raposa selvagem roeu a cerca do jardim zoológico nacional, invadiu o parque e matou 25 flamingos, naquele que foi o pior ataque em duas décadas.

De acordo com o The Guardian, na terça-feira, os funcionários do zoo revelaram a morte dos 25 flamingos na segunda-feira e que outros três ficaram feridos. Um pato também foi morto pela raposa. O facto de os animais terem as asas cortas impedi-os de voar e fugir do animal.

O predador chegou a ser avistado, mas conseguiu fugir.

Os flamingos que sobreviveram, de um grupo original de 74 pássaros, foram transferidos para um celeiro e os patos para um espaço coberto ao ar livre.

“A barreira que usamos passou na inspeção e é usada por outros zoológicos credenciados em todo o país. O nosso foco agora é o bem-estar do bando restante e fortalecer nossos habitats", defendeu o zoo.

As autoridades encontraram um buraco do tamanho de uma bola de softball na malha de metal resistente em redor do pátio externo dos flamingos, que foi substituído pela última vez em 2017 e passou por uma inspeção de credenciamento, mas que já foi reforçado desde o ataque.

Armadilhas vivas foram colocadas em redor da zona para capturar predadores.