Depois do dia 10 de julho de 2016 o país não seria mais o mesmo. No Stade de France, em Paris, o pontapé improvável de Éder deu à seleção portuguesa o Campeonato da Europa, o primeiro título. Foi ali, em França, com a taça na mão, aquela que nos tinha fugido, em casa, em 2004, que aprendemos a ganhar e a ser felizes.

Recorde aqui o episódio do 'Chegámos Lá, Cambada', a série documental do SAPO24 sobre a seleção das quinas, que recorda um dos momentos mais felizes do futebol nacional. Como foi e como ali chegámos. Esta é uma série de 8 episódios em que Herman José, Pedro Adão e Silva, Nuno Matos e Alexandre Afonso, Nuno Gomes, Toni, Rui Jorge, Jorge Andrade, Afonso Melo, Vitor Serpa, António Pedro Vasconcelos, Rui Dias, Carlos Daniel, Raquel Vaz Pinto, Tim Vieira, Samuel Úria e Camilo Lourenço ajudam-nos a contar esta história de 30 anos de Seleção.