Os habituais despedimentos

Não tanto pelo lado positivo, os habituais despedimentos. Começámos muito cedo, logo em setembro, com o Watford a prescindir dos serviços de Javi Gracia mas tivemos que esperar até 19 de novembro para vermos o Tottenham despedir Mauricio Pochettino. Seguiram-se Unai Emery, Quique Flores — novamente no Watford — Marco Silva e Manuel Pellegrini do West Ham, todos eles em dezembro. Conhecendo bem a tradição da liga e aproximando-nos dos momentos de decisão da mesma, não será surpresa ver o tradicional jogo das cadeiras nas jornadas que se seguem.

A goleada do ano

De volta a uma época extraordinária, o Leicester de Ricardo Pereira proporcionou um dos momentos da época até ao momento. Uma esmagadora vitória por nove bolas a zero frente ao Southampton e na casa do adversário. Foi a 25 de novembro e curiosamente não levou, felizmente, a despedimentos. Para o Leicester, este seria o segundo jogo de uma também incrível série de 9 jogos sem perder, das quais 8 foram vitórias consecutivas. Um período da temporada que despontou as Raposas para a extraordinária época que fizeram até ao momento, assegurando, à vigésima nona jornada, um brilhante terceiro lugar.

Golo que vem à memória

O incrível golo de Son frente ao Burnley a fazer lembrar os tempos de Ronaldo “O fenómeno”.

Os carrascos do Manchester City

Não é todos os dias que o Manchester City, desde a chegada de Pep Guardiola, perde um jogo, quanto mais perder dois para a mesma equipa. Pois nesta edição aconteceu por duas vezes. Os carrascos foram o Wolves, de Nuno Espírito Santo, e o United, de Bruno Fernandes. Não conseguindo amealhar um só ponto nos quatros jogos disputados frente a ambas as equipas nesta edição da Premier League, veio ajudar a cimentar a distância para o futuro campeão Liverpool.

VAR, a origem de muitas polémicas

De entre todos os clubes, justiça seja feita, o Wolves tem sido quem mais sofreu com a introdução do sistema de video-árbitro. De todas as decisões saltam à vista as quatro desfavoráveis no espaço de apenas três dias e frente a clubes que os Lobos têm tendência a conseguir bons resultados: Manchester City e Liverpool. Vamos esperar que a paragem seja positiva para o Wolves e a sua falta de sorte com as novas tecnologias.

Na próxima semana na Premier League

A liga inglesa volta, como referido acima, na próxima quarta-feira dia 17, mais precisamente pelas pelas 18h00, com o Aston Villa a receber o Sheffield United. Seguido do campeão em título Manchester City, que recebe o Arsenal, naquele que é o jogo grande da jornada às 20h15. De recordar que estes dois encontros colocam igualdade no número de partidas jogadas por todas as equipa da liga. Dois dias depois, já com todas as equipas com 29 partidas disputadas, começam as derradeiras nove jornadas que faltam jogar para o término da Premier League.